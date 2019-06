Селта прие оферти на Уест Хам и Валенсия за Макси Гомес

"Чуковете" се опитваха да вземат уругваеца и през януари, но тогава офертата им бе отхвърлена, тъй като Селта водеше битка за оцеляване и не искаше да се разделя с ключовите си играчи. Сега обаче испанският клуб е склонен да продаде Гомес.

За два сезона в Селта уругваецът отбеляза 30 гола в 73 мача.

Гомес може да стане четвъртото попълнение на Уест Хам през това лято. Вчера "чуковете" уредиха Пабло Форналс от Виляреал, а преди това взеха и двама вратари в лицето на Роберто и Дейвид Мартин.

Maxi Gomez: Is one of only six LaLiga players to have scored 30 goals over the past two seasons and the youngest by 1973 days pic.twitter.com/6onij1T53M