Ясен е жребият на Григор Димитров в Куинс

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще започне кампанията си на тенис турнира от сериите АТР 500 в Куинс срещу изключително бързо прогресиращия млад французин Феликс Оже-Алиасим. Това стана ясно от тегления днес жребий, като надпреварата започва в понеделник.





Адриан Манарино или Ник Кирьос пък очакват Димитров на осминафиналите, докато на четвъртфинал може да се изправи срещу първия в схемата Стефанос Циципас, който започва срещу Кайл Едмънд. В половината, където е Григор, са още Хуан Мартин дел Потро и Милош Раонич. Българинът не е играл досега в кариерата си срещу Оже-Алиасим, а иначе отказа да участва в турнира на двойки.





Миналата година Димитров отпадна на осминафиналите от Новак Джокович, който впоследствие загуби финала от Марин Чилич, но спечели "Уимбълдън". Както е известно, Куинс е един от най-любимите и успешни турнири за Григор, който е шампион от 2014 година и има още две класирания на полуфинали през 2017-а и 2012-а.





В долната половина пък лидер е завръщащият се след контузия Кевин Андерсън, а шампионът от миналата година Марин Чилич ще стартира срещу Кристиан Гарин. Друг фаворит за отличието - Стан Вавринка, ще започне срещу Дан Еванс, докато пък Даниил Медведев ще трябва да преодолее Фернандо Вердаско. Любопитен мач от първи кръг също е Дел Потро - Денис Шаповалов.