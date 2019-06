Ринс оглави третата тренировка от MotoGP в Барселона, Лоренсо ядоса Маркес

Пилотът на Suzuki Алекс Ринс бе най-бърз в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Каталуня. Отново силно представяне направи дебютантът този сезон в кралския клас на мотоциклетизма Фабио Куартараро със сателитна Yamaha, завършвайки втори сесията, на изоставане от едва 0.036 сек.

Another chaotic end to FP3!!! @Rins42 leads the way into qualifying with 0.4s covering the top ten! #CatalanGP pic.twitter.com/c9JKy9ctjn — MotoGP™ (@MotoGP) June 15, 2019

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес заемаше първата позиция в първата част от тренировката. С втори комплект софт гуми обаче Куартараро го измести от първото място и продължи да подобрява времето си, като бе и първият пилот, чието време падна под минута и 40 сек. Девет минути преди края на 45-минутната сесия Ринс записа обиколка за 1:39.547 мин при положение, че моторът му бе с медиум гуми и това остана най-доброто постижение в 45-минутната сесия.

Куартараро претърпя и първото си падане в кариерата си в кралския клас. Французинът падна на втория завой.

Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу излезе на трето място с последната си обиколка, а топ 5 допълниха пилотите на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес, следвани от Андреа Довициозо с Ducati.

Пол Еспергаро завърши тренировката седми с КТМ мотора си с изоставане от 0.310 сек спрямо Ринс, а осми остана съотборникът на Дови - Данило Петручи.

Съотборниците в Honda Марк Маркес и Хорхе Лоренсо допълниха топ 10, като Лоренсо провали една от последните летящи обиколки на Маркес, за което си спечели гнева му.

Вторият сателитен пилот на Yamaha Франческо Морбидели претърпя тежко падане, след като моторът му го изхвърли във въздуха на 13-ия завой в края на тренировката. Той бе в съзнание след инцидента, но бе отведен в медицинския център.