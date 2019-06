Дрогба: Лампард е готов за Челси

Бившият нападател на Челси Дидие Дрогба вярва, че бившият му съотборник Франк Лампард е готов да ръководи лондонския клуб. 40-годишният англичанин се смята за най-вероятен заместник на Маурицио Сари, който се очаква да поеме Ювентус в следващите дни.

