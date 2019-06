Чудовище изкара акъла на Хищника

Със своите 196 см и 117 кг Франсис Нгану е стряскаща гледка за много хора, но дори и с впечатляващата си физика Хищника се уплаши от звездно „чудовище“.

32-годишният французин от камерунски произход сподели в социалните медии снимка тип „Вижте колко съм малък“ с една от най-големите баскетболни легенди Шакийл О`Нийл. С габаритите си 216-сантиметровият, близо 150-килограмов четирикратен шампион в NBA направи снимката трудна за асимилиране от феновете, които са свикнали Нгану да доминира с физиката си, където и да се появи.

„Влязох в Института на UFC и се сблъсках с чудовище и за малко да избягам от страх, но осъзнах, че това е Шак. Струва ми се, че за пръв път някой ме прави да изглеждам толкова малък“, написа Хищника под снимката си с Големия дизел.

Walking in the @UFCPI and ran into a monster and almost ran away, then I realized it was @SHAQ. I think this is the very first time that somebody has made me look so little. pic.twitter.com/ywf0DHbaJJ