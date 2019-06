Европейски футбол Наполи близо до звезда на ПСВ 15 юни 2019 | 11:57 - Обновена 0



Единственият проблем са имидж правата на играча. Лозано има спонсорски договори за около 3 милиона евро. Президентът на Наполи иска правата на новите играчи да бъдат изцяло прехвърляни на клуба, което провали няколко трансфера последните години.



Адвокатите на клуба сега търсят решение относно мексиканеца. Единият вариант е правата да бъдат изкупени, като заплатата на играча да бъде вдигната на 7 милиона, а другият - той да запази правата за договорите, които има, но при бъдещи договори Наполи да ги държи.



Transfer target: Hirving Lozano (Mexico and PSV Eindhoven ).

Transfer target: Hirving Lozano (Mexico and PSV Eindhoven ).

Napoli are preparing a €50 million offer for the Mexican. pic.twitter.com/AcAbv1pfhw — Details On Football (@theDOFootball) June 13, 2019 Наполи е близо до привличането на звездата на ПСВ Айндховен Ървинг Лозано. Холандският клуб е готов да приеме оферта на стойност 50 милиона евро. Мексиканският национал също е съгласен на трансфера, като се е разбрал за заплата от 4,5 милиона на сезона.

