Тите обясни някои решения в състава на Бразилия

Бразилският селекционер Тите даде обяснение на изненадващото си решение да заложи в стартовия състав на "селесао" срещу Боливия на Давид Нерес, а не на Евертон.

Домакините започнаха по прекрасен начин своето участие в Копа Америка и взе класическа победа с 3:0. Първите два гола бяха дело на Филипе Коутиньо, а третото попадение заби Евертон. Звездата на домакините Неймар пропуска турнира поради травма на глезена.

