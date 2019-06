Реал и Бенфика замесени в нова сделка между тях

Нападателят на Реал Мадрид Раул де Томас, който през миналата година игра под наем в Райо Валекано, може да продължи кариерата си в португалския гранд Бенфика. Според "O Jogo", лисабонският тим преговаря с 24-годишния испанец, който записа 14 гола в 34 мача през миналата кампания. Спряганата цена на играча вероятно ще е около 20 милиона паунда.

Benfica made their first offer to Real Madrid for Raul de Tomas worth €20M. Madrid are not in a hurry, there are many clubs interested in the striker & the the club wants €35M for him. Raul’s dream was to triumph at Madrid but with Jovic & Rodrygo, he’s closer to leave. [marca] pic.twitter.com/a0NqMW1fId