Волейбол Елица Василева се връща в националния 15 юни 2019 | 10:00 - Обновена 0



копирано

Волейболната звезда тренира за олимпийската квалификация



Звездата на женския национален отбор по волейбол Елица Василева, която страдаше от контузия, поднови тренировки с разширената група на българската селекция.



Тези състезателки се готвят в София, докато младата формация на селекционера Иван Петков играе във волейболната Лига на нациите. Василева ще се завърне официално в игра за олимпийската квалификация в началото на август срещу САЩ, Аржентина и Казахстан.

В момента женският ни национален отбор играе и без капитанката си Христина Русева, която очаква най-щастливия миг в живота си - раждането на първото си дете. Тя най-вероятно ще се завърне в представителния тим през 2020 година.

View this post on Instagram A post shared by Eva Yaneva (@evkata8) on Jun 9, 2019 at 9:57am PDT

Момичетата на Иван Петков играят битките си срещу най-добрите 15 отбора в света в Лигата и без настоящата си капитанка Лора Китипова. Тя започна битките в Русе, въпреки че не бе в оптимално състояние, но се оказа, че здравословни проблеми са й попречили за пълноценно участие, след което и окончателно са я извадили от игра. Очаква се все пак и тя да бъде възстановена до олимпийската квалификация.

View this post on Instagram VolleyballPrincess A post shared by Eva Yaneva (@evkata8) on Jun 10, 2019 at 4:01am PDT

в."24 часа" Звездата на женския национален отбор по волейбол Елица Василева, която страдаше от контузия, поднови тренировки с разширената група на българската селекция.Тези състезателки се готвят в София, докато младата формация на селекционера Иван Петков играе във волейболната Лига на нациите. Василева ще се завърне официално в игра за олимпийската квалификация в началото на август срещу САЩ, Аржентина и Казахстан.В момента женският ни национален отбор играе и без капитанката си Христина Русева, която очаква най-щастливия миг в живота си - раждането на първото си дете. Тя най-вероятно ще се завърне в представителния тим през 2020 година.Момичетата на Иван Петков играят битките си срещу най-добрите 15 отбора в света в Лигата и без настоящата си капитанка Лора Китипова. Тя започна битките в Русе, въпреки че не бе в оптимално състояние, но се оказа, че здравословни проблеми са й попречили за пълноценно участие, след което и окончателно са я извадили от игра. Очаква се все пак и тя да бъде възстановена до олимпийската квалификация.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 168

1