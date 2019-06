Тенис Зверев, Тийм и Фонини станаха съотборници на Федерер и Надал 14 юни 2019 | 18:53 0



#TeamEurope takes shape: @ThiemDomi, Alexander Zverev and @FabioFogna join @RafaelNadal and @RogerFederer in Geneva. #LaverCup pic.twitter.com/qRB1TxtOxM — Laver Cup (@LaverCup) June 14, 2019 Финалистът на "Ролан Гарос" и номер 4 в световната ранглиста Доминик Тийм (Австрия), шампионът от финалния турнир на АТП и пети в света Александър Зверев (Германия) и десетият в света Фабио Фонини ще играят за отбора на Европа срещу сборния състав на света на турнира по тенис "Лейвър Къп" през септември.Тримата се присъединяват към суперзвездите в състава на Стария континент Роджър Федерер (Швейцария) и Рафаел Надал (Испания) и ще търсят трета поредна титла в третото издание на надпреварата.Капитан на Европа ще бъде Бьорн Борг, а турнирът ще се играе в Женева от 20 до 22 септември. Американецът Джон МакЕнроу ще води Отбора на света, но той все още не е обявил играчите, на които ще разчита. 0



