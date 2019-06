Майнц 05 подписа нов договор с млад френски нападател

Френският нападател Жан-Филип Матета удължи договора си с Майнц 05 с една година до 2023 г., съобщи клубът на Бундеслигата. 21-годишният футболист вкара 14 гола в 34 мача миналия сезон, за да заеме първо място по този показател в клуба. За Матета това бе дебютен сезон в Бундеслигата, след като бе привлечен от Олимпик Лион.

OFFICIAL: Jean-Philippe Mateta has agreed a new deal with Mainz which keeps him at the club until 2023. #M05 #Bundesliga



