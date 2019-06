Моторни спортове Куартараро подобри постижението на Маркес в Барселона 14 юни 2019 | 16:51 - Обновена 0



Във втората тренировка французинът победи пилота на Ducati Андреа Довициозо и го остави на второ място с изоставане от 0.281 сек. @FabioQ20's love affair with @Circuitcat_cat continues!



The 2018 #Moto2 winner is the man to beat in #MotoGP on Friday! #CatalanGP pic.twitter.com/aC2MfFGk7c — MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2019 Новакът в MotoGP този сезон Фабио Куартараро записа най-добрата обиколка във втората тренировка от състезателния уикенд на кралския клас в Барселона. Неговото време от 1:40.079 мин със сателитната Yamaha бе предостатъчно, за да подобри постижението на Маркес от първата тренировъчна сесия.Във втората тренировка французинът победи пилота на Ducati Андреа Довициозо и го остави на второ място с изоставане от 0.281 сек. Следвайки двамата пилоти на Ducati, лидерът в генералното класиране Маркес излезе на първо място, но скоро бе изместен от сателитния пилот на Ducati Джак Милър. Австралиецът остана на първото място до средата на 45-минутната сесия, но времето му бе подобрено както от Дови, така и от пилота на Suzuki Алекс Ринс. Do not adjust your sets, this is NOT a repeat of Mugello! @marcmarquez93 is keeping a very close eye on the two Ducatis! #CatalanGP pic.twitter.com/q8NcKe45hm — MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2019 Първият инцидент в тренировката стана с участието именно на Ринс, който не успя да вземе четвъртия завой от пистата "Каталуня". Това се случи в самото начало на тренировката. We've also seen an early fall for @Rins42!



The @suzukimotogp is perfectly fine though #CatalanGP pic.twitter.com/G2kw302fpp — MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2019 С нови софт гуми на моторите си повечето пилоти направиха атака в края на тренировъчната сесия. Съотборникът на Куартараро Франко Морбидели записа нова най-бърза обиколка, но веднага бе изпреварен в подредбата от Дови. С 19-ата си обиколка Куартараро успя да надвие Дови и излезе начело, а зад италианеца се наредиха сателитният пилот на Honda Такааки Накагами, Пол Еспергаро с КТМ, Франческо Баная със сателитен Ducati и Морбидели. Ветеранът Валентино Роси прекара по-голямата част от тренировката извън топ 10, но на финала на сесията завърши седми. Съотборникът на Дови, който спечели изминалата Гран При в Италия, остана осми на половин секунда зад Куартараро. Ринс не успя да намери допълнителна скорост в последните минути и остана десети. Маркес завърши тренировката 17-и, а съотборникът му Хорхе Лоренсо – 13-и.

