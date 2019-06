Филаделфия и Вашингтон размениха играчи

Филаделфия Флайърс привлече защитника Мат Нисканен от тима на Вашингтон Кепитълс. В замяна столичани ще получат бранителя Радко Гудаш.

32-годишният Нисканен игра през последните пет сезона във Вашингтон и помогна на тима да спечели купа "Стенли" през 2018 година. Преди това американецът е играл още за Далас Старс и Питсбърг Пингуинс.

BREAKING: The #Flyers have acquired defenseman Matt Niskanen from the Capitals in exchange for defenseman Radko Gudas.