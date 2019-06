Ман Юнайтед уверен в сделката за още един млад английски талант

Манчестър Юнайтед продължава да е уверен в привличането на още един от обещаващите млади английски футболисти - Шон Лонгстаф от Нюкасъл, съобщава “Мирър”.

“Червените дяволи” смятат, че могат да осъществят сделка с тима от северна Англия в рамките на 25 милиона паунда, макар че Лонгстаф обвърза бъдещето си с Нюкасъл в интервю по-рано този месец.

Man Utd closing on £25m Sean Longstaff transfer as Red Devils look to sign Newcastle star | @DiscoMirror https://t.co/lspw4zEnmM pic.twitter.com/dBX1FA549b