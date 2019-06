Моторни спортове Латвала и Танак начело на рали Италия, Ожие – аут (видео) 14 юни 2019 | 14:12 - Обновена 0



копирано

Championship leader @SebOgier WILL retire the car....see what happened here.....

Live Stream: https://t.co/twccZ0hRvh #WRCLive #jumpinginthedust #wrc @autodoc_berlin pic.twitter.com/mvL70p1SAj — World Rally Championship (@OfficialWRC) June 14, 2019 Екипажите на Toyota в Световния рали шампионат (WRC) окупираха първите две места след сутрешните петъчни етапи на рали Италия, докато лидерът в генералното класиране и защитаващ титлата си от миналата година Себастиен Ожие отпадна от състезанието, след като удари голям камък, който повреди предното окачване на автомобила му. Заедно с навигатора си, Ожие се опита да поправи С3 машината, но след над половин час работа, се отказа. Пилотът на Citroen държеше девета позиция по време на инцидента си. След сутрешните етапи в Италия първата позиция заема Яри-Мати Латвала, а на 2.8 сек зад него се намира съотборника му в Toyota От Танак. Автомобилът на Латвала изплаши леко екипажа си, след като изгасна в последния етап преди обяд, но въпреки това пилотът съумя да запази лидерството си. На трето място зад тях се намира Дани Сордо с Hyundai i20, който спука задна лява гума сутринта. SS4 @JariMattiWRC: "I didn't expect it to be so slippery and we had a big moment. @TGardemeister rolled at the same corner in 1997 so I know the corner!" #WRClive #JumpingInTheDust



Live Stream https://t.co/twccZ0hRvh pic.twitter.com/dgTQ5WjtfZ — World Rally Championship (@OfficialWRC) June 14, 2019 По страхотен начин започна деня за M-Sport Ford като след първите два етапа Теему Сунинен и Елфин Еванс държаха първите позиции. Еванс обаче докладва за проблем със спирачките, а Сунинен се завъртя в един от етапите и падна до четвъртото място. Еванс остана пети, на близо две секунди зад Сунинен. Шести се движи Тиери Нювил с втори Hyundai. Белгиецът избра по-различна стратегия с гумите, залагайки на шест комплекта медиум, докато мнозинството пилоти предпочетоха твърдите гуми. Грешката му го забави, но въпреки това той е на само 14.1 сек от лидера Латвала. Андреас Микелсен с третия Hyundai в Италия тръгна по стъпките на Нювил с гумите и разкри, че е съжалил за избора си, след като заема седмо място. Третият пилот на Toyota Крис Мийк се намира на осма позиция. Британецът се състезава само два пъти в Италия в последните четири години и заяви, че липсата на опит го смущава. Въпреки това и неговото изоставане е по-малко от 20 сек спрямо Латвала – 19.1 сек. Освен с Ожие, Citroen срещнаха проблем и при втория си пилот Есапека Лапи, който извади задната си лява гума от колелото, а по-късно автомобилът му изгасна и той изостана на 38.3 сек от първото място.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 114

1