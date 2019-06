Лека атлетика Отказаха на Семеня участие на Диамантената лига в Рабат 14 юни 2019 | 13:30 - Обновена 0



Преди броени дни Швейцарският федерален съд даде разрешение на Семеня да стартира на състезания при жените във всички дисциплини, след като временно отмени правилото на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF), което влезе в сила на 8 май тази година и не позволява на атлетки с по-високи нива на тестостерон в организма да участват при жените в дисциплините от 400 метра до една миля, ако не се подложат на хормонална терапия. Швейцарският федерален съд даде на IAAF срок до 25 юни, в който да аргументира решението си за новото правило.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on Jun 13, 2019 at 12:44pm PDT Семеня спечели бягането на 800 метра в Рабат през миналата година.



“На 11 юни тя беше уведомена, че президентът на Мароканската атлетическа федерация е отказал участието й. В момента Кастер търси яснота по конкретните причини за това решение и призовава IAAF да гарантира, че федерациите, които членуват в нея, спазват закона и заповедите на Върховния съд от 31 май и 12 юни”, се казва в официално изявление от щаба на Семеня.



До момента от Мароканската атлетическа федерация не са коментирали темата.



Турнирите от Диамантената лига не се организират от IAAF. Всеки атлет може да участва на турнир от веригата чрез специална покана единствено от организатора на конкретното състезание.

