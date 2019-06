Бивш национал на Англия може да смени настоящ в Чемпиъншип

Бившият национален вратар на Англия Джо Харт може да се озове в отбора в Чемпиъншип Стоук. “Грънчарите” търсят усилено вратар, който да замести Джак Бътланд, за когото се очаква през това лято да премине в клуб от Висшата лига за около 20 милиона паунда.

Харт, който има 70 мача на вратата на Англия, прекара последния сезон в Бърнли и записа 19 мача в първенството, има договор за още година, но клубът му е готов да се раздели с него, след като Том Хийтън се възстанови от травма и го измести от титулярната позиция.

