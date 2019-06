Моторни спортове Маркес най-бърз в първата тренировка от MotoGP в Барселона 14 юни 2019 | 12:45 0



The pair pick up where they left off in Q2 at Mugello! #CatalanGP pic.twitter.com/CL2zd1KCrM — MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2019 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес бе най-бърз в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на шампионата в Барселона, като остави на едва 0.111 сек зад себе си дебютанта в кралския клас този сезон Фабио Куартараро. Победителят от предния кръг на "Муджело" Данило Петручи завърши сесията едва 18-и. Пилотът на Honda зае първата позиция в подредбата още в началото на тренировката и прекара 45-минутната сесия почти през цялото време там. Испанецът подобряваше първоначалното си време с всяка изминала обиколка, като накрая записа 1:40.692 мин с последния си опит. Неговото място на върха оспорваха най-вече Куартараро със сателитната Yamaha и Маверик Винялес със заводската Yamaha. Двамата пилоти останаха втори и трети, а зад тях на минимално изоставане се наредиха Андреа Довициозо от Ducati и сателитният пилот на Honda Такааки Накагами. A perfect view of the last sector with @mvkoficial12!



The @YamahaMotoGP rider is up into the top five! #CatalanGP pic.twitter.com/0wUrxLeBfQ — MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2019 Топ 10 допълниха Джак Милър (Ducati), Алекс Ринс (Suzuki), Франко Морбидели (Yamaha), Валентино Роси (Yamaha) и Алейш Еспергаро (Aprilia). Петручи, за когото се говори, че ще получи нов договор в Ducati а 2020 г., остана на 0.932 сек зад Маркес, на 18-о място. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо завърши 17-и, като бе снабден с ергономична седалка за мотора си след посещението си във фабриката на Honda в Япония.

