Кошмар без край за Уориърс: Томпсън е със скъсани връзки

Klay Thompson takes a fall and he was on the ground in some serious pain pic.twitter.com/mw0HpOOq5y — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) June 14, 2019

29-годишният атакуващ гард е със скъсани кръстни връзки на лявото коляно, което означава, че той остава извън игра за период от 6 до 9 месеца. Томпсън ще бъде свободен агент от 1 юли.



Дори след ужасяващата травма, Клей успя да вкара два наказателни удара, но в последствие напусна игра. Треньорът на миналогодишните шампиони Стив Кър коментира, че Томпсън му е казал, че се нуждае само от минута почивка и отново ще може да се върне на паркета.

Golden State’s Klay Thompson has suffered a torn ACL in his left knee, his agent Greg Lawrence tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 14, 2019

