НБА Ленърд е MVP на финалите, повтори Карийм и ЛеБрон 14 юни 2019 | 10:40 - Обновена 0



копирано



2x NBA champion, 1x champ with the @Raptors ... @kawhileonard ! #WeTheNorth pic.twitter.com/ks06U3xu8F — NBA (@NBA) June 14, 2019

"Точно за това играя баскетбол, точно за това работя. Искам да се насладя на празника с моите съотборници и с треньорския щаб. По-късно ще мисля за самата награда", коментира 27-годишният Ленард, който има средно по 28.5 точки във финалната серия в Лигата срещу бившия шампион Голдън Стейт.

Kawhi Leonard is a dynasty destroyer pic.twitter.com/ZdAeHb4EG1 — SB Nation (@SBNation) June 14, 2019

Кауай Ленърд спечели индивидуалния приз и през 2014 година с екипа на Сан Антонио. Той е едва третият баскетболист с наградата в два различни отбора. Досега това бяха правили единствено Карийм Абдул-Джабар и ЛеБрон Джеймс.



Торонто е първият отбор от Канада, който стана шампион в НБА. Кауай Ленърд от Торонто беше избран за "Най-полезен играч" във финалите от Националната баскетболна асоциация. Крилото на Раптърс има основна заслуга за първата шампионска титла на отбора в НБА."Точно за това играя баскетбол, точно за това работя. Искам да се насладя на празника с моите съотборници и с треньорския щаб. По-късно ще мисля за самата награда", коментира 27-годишният Ленард, който има средно по 28.5 точки във финалната серия в Лигата срещу бившия шампион Голдън Стейт.Кауай Ленърд спечели индивидуалния приз и през 2014 година с екипа на Сан Антонио. Той е едва третият баскетболист с наградата в два различни отбора. Досега това бяха правили единствено Карийм Абдул-Джабар и ЛеБрон Джеймс.Торонто е първият отбор от Канада, който стана шампион в НБА.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1444 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1