Аръм изчетка Фюри, сравни го с Мохамед Али и Джордж Форман

Известният американски промоутър и основател на Top Rank Боб Аръм за пореден път засипа Тайсън Фюри (27-0-1) с ласкателства и комплименти.Дни преди мача на британеца срещу Том Шварц (24-0) в Лас Вегас, 87-годишният Аръм сподели, че според него Краля на циганите ще изведе бокса на ново ниво, така како са го правили легенди като Мохамед Али и Джордж Форман.

“Умея да разпознавам големите личности, а тази на Тайсън е точно такава. Той ми напомня на двама от най-големите боксьори, които съм промотирал – Мохамед Али и Джордж Форман”, заяви Аръм.

