Моторни спортове Toyota №7 с полпозишън за 24-те часа на Льо Ман (видео) 14 юни 2019 | 09:10 0



копирано

Toyota с номер 7, управлявана от Майк Конуей, Камуй Кобаяши и Хосе Мария Лопес, спечели полпозишън за предстоящите 24 часа на Льо Ман. Най-доброто време бе поставено във втората квалификация от Кобаяши - 3:15.497 мин, за когото това е втори полпозишън в рамките на последните три години. Pole celebrations for our #7 crew!



Not only did @Mikeconway26, @kamui_kobayashi & @pechito37 do a great job on the track, but our mechanics did a brilliant job to repair the car during last night's session. This one is for all of you too! #LeMans24 #Toyota @FIAWEC pic.twitter.com/kgE5vL8Etm — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) June 13, 2019 От втора позиция ще стартира другият екип на Toyota в състав Фернандо Алонсо, Казуки Накаджима и Себастиен Буеми. Най-добрата обиколка на "Льо Ман" в квалификацията бе записана от японеца и бе с пасив от 0.411 сек спрямо най-бързия автомобил. На следващите две места се наредиха двата автомобила на руския частен отбор SMP Racing, които подобриха представянето си в последната квалификация. Егор Оруджев осигури на екипа си трето място на старта, а бившия Ф1 пилот на Макларън Стофъл Вандоорн, който замества Дженсън Бътън, даде време за четвърто място. BREAKING/ #LEMANS24 pole position goes to @Toyota_Hybrid #7 in 3:15.497. Congratulations to @Mikeconway26, @kamui_kobayashi and @pechito37 for a super performance! #WEC #SuperFinale @24hoursoflemans pic.twitter.com/jwzaBJrvAm — WEC (@FIAWEC) June 13, 2019 Двата екипа на Rebellion заеха следващите две места, като двигателят в автомобила на Бруно Сена се повреди в последната сесия и се наложи да бъде сменен. В GTE класа Aston Martin победи Ford, Porsche и Corvette. Марко Сьоренсен бе зад волана на автомобила с номер 95, когато записа най-доброто време в категорията - 3:48.000 мин, което бе достатъчно да победи Хари Тинкнел с Ford с 0.112 сек и Антонио Гарсия с Corvette с 0.830 сек. На четвърто място в класа се нареди Porsche благодарение на Ник Танди, а на пето - BMW с Аугусто Фарфус, с което пет различни конструктора намериха място в топ 5.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 311

1