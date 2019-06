Торонто Раптърс с историческа първа титла в НБА (видео + галерия)

Торонто Раптърс е шампионът на Националната Баскетболна Асоциация през сезон 2018/19! Историческият триумф на „Динозаврите“ стана факт, след като тази нощ те се наложиха при визитата си на Голдън Стейт Уориърс със 114:110 (33:32; 27:25; 26:31; 28:22) в мач №6 и по този начин спечелиха финалната серия с общ резултат 4:2 победи.

Кайл Лаури се отчете с „дабъл-дабъл“ за новите шампиони – 26 точки и 10 асистенции, Паскал Сиакам също записа двойни показатели – 26 точки и 10 борби, Кауай Ленард и Фред Ванвлийт добавиха по 22 точки, а Серж Ибака приключи с 15 точки.

