Левандовски с рекорд и най-добър резултат в света за сезона за ЧРД

Follow the #DiamondLeague when it will be back with more jam-packed action on the 16th June for the #RabatDL #RoadToTheFinal pic.twitter.com/pASbvIoBxj — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 13, 2019 Най-добър резултат в света за сезона имаше и в бягането на 3000 м при мъжете, където се наложи етиопецът Селемен Барега с лично постижение от 7:32.17 мин. Вторият Джошуа Чептегей (Уганда) също финишира с личен рекорд от 7:33.26 мин, а кениецът Николас Кипкорир Кимели зае третото място също с лично постижение от 7:34.85 мин. Хенрик Ингебритцен подобри националния рекорд на Норвегия за четвъртата позиция със 7:36.85 мин.



Results of the women's 3,000m SC:



1 @NorahJeruto 9:03.71 WL MR

2 @beasteeple 9:04.30 SB

3 Hyvin KIYENG 9:07.56#OsloDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/rNqcbZLjZF — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 13, 2019 Постижение №1 в света за сезона имаше и на 3000 м стийпълчейз при жените, където се наложи кенийката Нора Джеруто с 9:03.71 мин - нов рекорд на турнира. Тройката допълниха сънародничките й Беатрис Чепкоеч с 9:04.30 мин и Хивин Кийенг с 9:07.56 мин.

