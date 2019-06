Лека атлетика Трето място с норматив за Световното за Демирева на Диамантената лига в Осло 13 юни 2019 | 21:49 - Обновена 0



Kinsey went clear last attempt at 1.96m so it will be a three way head-to-head between her, Lasitskene and Demireva at 1.98m!#OsloDL #DiamondLeague pic.twitter.com/GcxLKwwfWg — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 13, 2019 Състезанието в Осло тази вечер не започна по най-добрия начин за Демирева. След като пропусна първата височина от 1.80 м, тя се справи с 1.85 м от раз. След това обаче реши да пропусне 1.88 м, а с 1.91 м се справи едва в последния си трети опит. Демирева единствена премина 1.94 м от първи опит. След това българката отново взе решение да пропусне 1.96 м, колкото е и нормативът за Олимпийските игри в Токио догодина. На 1.98 м двукратната сребърна европейска медалистка направи три фаула и приключи участието си в Осло. Състезанието в Осло тази вечер не започна по най-добрия начин за Демирева. След като пропусна първата височина от 1.80 м, тя се справи с 1.85 м от раз. След това обаче реши да пропусне 1.88 м, а с 1.91 м се справи едва в последния си трети опит. Демирева единствена премина 1.94 м от първи опит. След това българката отново взе решение да пропусне 1.96 м, колкото е и нормативът за Олимпийските игри в Токио догодина. На 1.98 м двукратната сребърна европейска медалистка направи три фаула и приключи участието си в Осло. Not to be at 1.98m for Kinsey or Demireva this evening but what a competition it has been! Lasitskene confirmed as winner.#OsloDL #DiamondLeague pic.twitter.com/iAcLLF0wZU — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 13, 2019 Победата с постижение №1 в света за сезона от 2.01 м изовюва световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене. Шведката Ерика Кинси зае второто място, след като преодоля 1.96 м от трети опит. Победата с постижение №1 в света за сезона от 2.01 м изовюва световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене. Шведката Ерика Кинси зае второто място, след като преодоля 1.96 м от трети опит. Мирела Демирева стана четвъртата българска атлетка, която покри норматив за участие на Световното първенство на открито в Доха през есента. Сребърната олимпийска медалистка от Рио де Жанейро 2016 завърши трета на Диамантената лига в Осло с личен рекорд за сезона от 1.94 метра, който й осигури квота за планетарния форум. Преди нея нормативи за планетарния форум покриха европейската шампионка в зала в тласкането на гюле Радослава Мавродиева, Ивет Лалова-Колио на 200 метра и Габриела Петрова в тройния скок.

