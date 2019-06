Кръстаич беше уволнен от националния отбор на Сърбия

Младен Кръстаич беше отстранен от поста селекционер на сръбския национален отбор. Това се случи заради разгромната загуба за сърбите с 0:5 при гостуването срещу Украйна в квалификациите за Евро 2020.

Кръстаич е бивш национал и защитник на Сърбия, играл в Първа Бундеслига в Германия. Той беше назначен на поста преди Мондиал 2018, но сръбският тим не успя да се класира напред след груповата фаза на турнира в Русия миналото лято. Младен Кръстаич замени Славолюб Муслин начело на Сърбия.

In total Mladen Krstajic was in change for 19 games. 9 wins, 5 losses and 5 draws. The wins were:



Lithuania 3 times (poor side)

Montenegro twice (our B team)

Costa Rica (decent)

Nigeria (friendly)

Bolivia (lol)

China (lol)



Not very impressive. pic.twitter.com/cAUH2bdC4U