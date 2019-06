Лека атлетика Новицки оглави световната ранглиста за сезона на чук 13 юни 2019 | 19:05 0



Сериозната конкуренция между Павел Файдек и Войчех Новицки доведе до нов най-добър резултат в света за сезона в хвърлянето на чук. Негов автор стана Новицки, който си осигури победата с 80.26 метра. Файдек също премина границата от 80 метра и с 80.09 м се нареди втори, а трети със 78.39 м завърши британецът Ник Милър.



Michal Haratyk put together a fantastic series in the shot put at the Irena Szewinska Memorial in Bydgoszcz tonight with five throws in excess of 21.40m:



21.40m

21.40m

21.90m

21.46m

21.81m

X pic.twitter.com/amU4ghVUsw — European Athletics (@EuroAthletics) June 12, 2019 Европейският шампион в тласкането на гюле Михал Харатик се доближи до 22 метра и спечели с 21.90 м, а Конрад Буковиецки изненадващо остана четвърти с 20.37 м.



Полски триумф имаше и в бягането на 800 метра при мъжете, където се наложи трикратният европейски шампион на открито Адам Кшчот с 1:45.14 минути.



View this post on Instagram A post shared by Pawe Wojciechowski (@wojciechowski_pv) on Jun 12, 2019 at 2:14am PDT Ден по-рано европейският първенец в овчарския скок в зала Павел Войчеховски също заслужи победа с 5.81 метра. Войчеховски, който е роден в Бидгошч, прави опити и на 6.01 м, но не успя да се справи с тази височина.



В спринта на 100 метра при жените победи американката Моролейк Акиносун с 11.27 сек (-1.4 м/сек), а европейската шампионка в зала и местна любимка Ева Свобода се нареди втора с 11.35 сек.



На 400 метра при жените европейската шампионка от Берлин 2018 Жустина Свиети-Ерсетик постигна най-добър резултат в Европа за сезона от 51.30 сек, а победата извоюва Амината Сейни (Нигер) с 51.11 сек.



