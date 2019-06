Испания Зидан продължава с обновяването на Реал Мадрид, на ред са треньорите 13 юни 2019 | 18:26 - Обновена 0



AS смята, че срещата в емблематичния за града "Хотел Лондон" не е случайна, а е част от плановете на Зидан да върне стария си колега обратно в Мадрид. Както е известно, кондиционният треньор Антонио Пинтус напусна отбора, за да помага на Антонио Конте в

Is Zidane trying to lure back an old friend to join the Real Madrid rebuild?https://t.co/RK0ZFMmZoO — AS English (@English_AS) June 13, 2019 Йопис, който е баск, напусна Реал заедно със Зидан преди година, за да е по-близо до семейството си и веднага започна работа в местния Реал Сосидедад, където има договор за още една година. Той е много уважаван в Мадрид и точно затова оттам не му попречиха да се раздели с тях. Ако все пак реши да се завърне, той ще замени Роберто Васкес, който е настоящият треньор на вратарите. Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан в момента е в Сан Себастиан, където беше заснет на среща с Луис Йопис, който беше треньор на вратарите на тима по време на първия период на французина на “ Сантиаго Бернабеу ”.AS смята, че срещата в емблематичния за града “Хотел Лондон” не е случайна, а е част от плановете на Зидан да върне стария си колега обратно в Мадрид. Както е известно, кондиционният треньор Антонио Пинтус напусна отбора, за да помага на Антонио Конте в Интер . Амбициите на Зизу обаче са да работи с някого от стария си екип, който да му помогне да запише нови успехи с клуба.Йопис, който е баск, напусна Реал заедно със Зидан преди година, за да е по-близо до семейството си и веднага започна работа в местния Реал Сосидедад, където има договор за още една година. Той е много уважаван в Мадрид и точно затова оттам не му попречиха да се раздели с тях. Ако все пак реши да се завърне, той ще замени Роберто Васкес, който е настоящият треньор на вратарите.

