Волейбол България - Република Корея 0:1! Следете мача ТУК!!! 13 юни 2019 | 18:30 - Обновена 0



Korea and Bulgaria is ongoing and the Europeans want to break their losing streak.



Live matches https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLWomen @KOR_Volleyball @BFVolley pic.twitter.com/UDsd9GNmPC — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 13, 2019 Buckle up!

Korea and Bulgaria will take you for a ride.



Stay tuned! https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLWomen @KOR_Volleyball @BFVolley pic.twitter.com/MEIuxJkkOH — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 13, 2019

Началото на първия гейм беше по-добро за българките, които поведоха с 8:5 след силни изяви на Нася Димитрова и Мирослава Паскова. Благодарение на звездата си Йеон Кун Ким Република Корея успя веднага да изравни при 8:8. Корейките дори дръпнаха с 11:9 след две атаки на Хи Дзин Ким. Въпреки тайм-аута за Иван Петков, разликата нарасна до 15:10 след атака през центъра на Еун Дзин Парк и аут на Силвана Чаушева. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:12 за азиатския тим след грешка от сервис на Мира Тодорова. Разликата стана 18:13 след нова атака на Йеон Кун Ким. Постепенно "лъвиците" намалиха изоставането си до 20:18 след атака от краче на Тодорова и аут на корейките. Преднината на Република Корея отново нарасна до 23:19 след две поредни грешки на българките, след което азиатките взеха спокойно гейма с 25:20 след грешка на българската блокада при мрежата.



РЕПУБЛИКА КОРЕЯ - БЪЛГАРИЯ 1:0 (25:20)

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ: Да Йеон Ким, Хи Дзин Ким, Йеон Кун Ким, Со Уи Кан, Еун Дзин Парк, Дзуа Ли - Дзи Йън Ли-либеро

Старши треньор: СТЕФАНО ЛЕВАРИНИ

БЪЛГАРИЯ: Петя Баракова, Силвана Чаушева, Гергана Димитрова, Мирослава Паскова, Мира Тодорова, Нася Димитрова - Жана Тодорова-либеро

