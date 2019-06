Тенис Циципас и Вердаско отпаднаха рано в Хертогенбош 13 юни 2019 | 17:08 0



Поставеният под номер 1 в схемата Стефанос Циципас отпадна безславно още във втория кръг (първия си мач) на тенис турнира от сериите АТР 250 в Хертогенбош. Гъркът бе спрян от натрупващия все повече увереност Николас Жари с 4:6, 6:3, 4:6 за 122 минути игра. Joy for Jarry! @NicoJarry defeats top seed Tsitsipas in three sets at the #LibemaOpen. pic.twitter.com/kedJiEwbSj — Tennis TV (@TennisTV) June 13, 2019 Така сезонът на трева започва неуспешно за световния номер 6, докато Жари вече има две победи на тази настилка, след като в първия кръг се справи с италианеца Яник Синер със 7:6(4), 6:3. Two dives for the price of one @NicoJarry and @StefTsitsipas giving it their all on the grass!#LibemaOpen pic.twitter.com/BSqGfxkNgt — Tennis TV (@TennisTV) June 13, 2019 Първият сет между Циципас и Жари бе решен с пробив още в първия гейм, като впоследствие чилиецът се възползва от четвъртия си сетбол. Втората част също премина с ранен брейк, този път във втория гейм в полза на гърка. Десетият гейм на решителния сет пък завърши с пробив за Жари и той се поздрави с престижната победа. Фернандо Вердаско също набързо приключи участието си в Хертогенбош, въпреки че взе първия сет срещу Адриан Манарино с 6:1. Следващите части обаче отидоха на сметката на французина с 6:3, 6:4 и за 1 час и 45 минути той елиминира четвъртия поставен. В други двубои от турнира през деня Давид Гофен отстрани Пиер-Юг Ербер с 6:3, 7:5, а Кристиан Гарин се справи с Робин Хаасе със 7:5, 7:5.

