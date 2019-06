Европейски футбол Бакайоко: Искам да играя за ПСЖ 13 юни 2019 | 16:52 0



Would you give Tiemoue Bakayoko a second chance in #Chelsea shirt ? pic.twitter.com/i1an3yhOGs — The Blues (@TheBlues___) June 12, 2019 Халфът на Челси Тимуе Бакайоко разкри, че има желание да играе в Пари Сен Жермен някой ден. Французинът се завръща на "Стамфорд Бридж" след противоречив сезон в Милан, където бе преотстъпен. Първият му сезон в Лондон също не бе особено успешен, след като бе привлечен от Монако през 2017 г.24-годишният халф е роден в Париж и не скри желанието си да играе за клуба от столицата на Франция. "Да, със сигурност, един ден бих искал да играя в Париж, сподели той пред "Екип". - Не мога да лъжа за това, тъй като е нещо голямо за мен и семейството ми. Ние сме истински парижани."Братът и агент на играча Абдулай допълни, че не липсвали оферти за Бакайоко, но намерението му е да остане в Челси. "Получаваме обаждания всеки ден. Причината е добрият му сезон в Милан. Трябва обаче да мислим кой е най-добрият проект и в момента това е Челси. Ще видим как ще започне сезонът, но това не ни пречи да слушаме предложения", заяви Абдулай.

