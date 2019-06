Лека атлетика Сайърс ще получи олимпийския си медал от Пекин 2008 на Диамантената лига в Лондон 13 юни 2019 | 16:29 - Обновена 0



Сайърс ще се сдобие с олимпийския бронз, след като рускинята Мария Абакумова беше лишена от сребърния си медал през 2016 г., когато при повторен анализ съхранената й проба показа положителен резултат за анаболен стероид.



View this post on Instagram A post shared by goldiesayers (@goldiesayers) on Jun 12, 2019 at 12:43pm PDT “Доволна съм, че ще получа медала си пред родна публика на стадион икона. За мен означава толкова много да мога да споделя този специален момент с приятели, семейство, треньори и учители, които всички са ме подкрепяли толкова много по време на атлетическата ми кариера”, каза 36-годишната Сайърс, който прекрати кариерата си преди две години.



Тя допълни, че “най-страхотният момент в кариерата й е бил откраднат”.



