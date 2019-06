Агонията на Кевин Андерсън е към своя край

Кевин Андерсън ще се завърне на корта след 3 месечно отсъствие следващата седмица за традиционния турнир на трева в лондонския клуб Куинс.





After a lengthy break going on to three months while battling a nagging elbow injury, top South African tennis player Kevin Anderson is scheduled to return to action next week in London's traditional grass-court tournament at the Queen's Club in London. pic.twitter.com/2STwzHOiPi