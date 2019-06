Фрум е в интензивното отделение след първи операции

Четирикратният шампион в Обиколката на Франция Крис Фрум е претърпял първи операции и е в интензивното отделение на Университетската болница в Сент Етиен в не много добро състояние, заяви за ББС шефът на клубния ми тим ИНЕОС Дейв Брайлсфорд.

34-годишният Фрум падна по време на тренировка преди четвъртия етап от Критериум дю Дофине, но първоначалната информация бе доста ограничена. Сега Брайлсфорд разкри, че Фрум е получил множество фрактури след челен удар в стена с 54 километра в час. Катастрофата се е случила, след като британецът е опитал да си издуха носа в скоростен участък, но е загубил контрол над велосипеда си заради силен порив на вятър.

