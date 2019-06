Ожие отписа шансовете си за победа на рали Италия

Защитаващият титлата си в Световния рали шампионат Себастиен Ожие отписа шансовете си за победа на предстоящото този уикенд рали Италия. Французинът вече има две победи, откакто се присъедини към Citroen, но заради първата си позиция в генералното класиране той трябва да стартира първи на макадамовите пътища в петък. Конкурентите му обаче ще се възползват от изчистения от него терен в първия ден, а Ожие не вярва в събота и неделя да успее да навакса загубата от петък."Да стартираме първи на подобен път означава малко или много да се примирим, че няма да спечелим. Изчистването на пътя е трудно и ще ни затрудни", разкри шесткратният световен шампион Ожие. "Прогнозата за времето не предвижда дъжд, така че няма да получим помощ отникъде. Очаквам труден уикенд. Представянето ни в петък ще определи до известна степен и крайния резултат".

Въпреки думите на Ожие, при сходни условия в Португалия той успя да спечели подиум в началото на юни.

Пилотът на Toyota От Танак пък ще стартира за стотен път във WRC и ще се опита да запише трета поредна победа след успехите си в Чили и Португалия. Ако успее, почти сигурно естонецът ще оглави общата подредба в шампионата преди лятната пауза.

Come with me! We have a cake to bring to my team mate for his 100th #WRC start! Congratulations @OttTanak #WRC #RallyItaliaSardegna #TOYOTA #AllForWin pic.twitter.com/FgqtmZIyaI