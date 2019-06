Тежко начало за Тотнъм, Арсенал и Юнайтед и труден финал за Ливърпул

Прегледът на програмата за новия сезон в Премиър лийг, която бе изтеглена днес, показва кои ще са ключовите периоди за водещите тимове по отношение на поредиците от трудни съперници. Ето какви са подводните камъни за отборите от топ 6 на първо четене:

The highs.

The lows.

The wins.

The losses.

The passion.

The pride.

The support.



Friday 9 August. The Premier League returns. #PLfixtures #PremierLeagueFixtures pic.twitter.com/jGf2dm4DY3