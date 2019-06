Бейзбол Координатор взел $7800 за атентата срещу Давид Ортис 13 юни 2019 | 08:33 0



В късните часове на 9 юни Ортис беше прострелян в гръб пред популярен бар в доминиканската столица. След претърпяна спешна операция в местна болница 43-годишният бивш играч на Бостън Ред Сокс беше транспортиран за лечение в САЩ без опасност за живота. Биг Папи има наранявания в червата и черния дроб, наложи се отстраняване на жлъчния му мехур, след като куршумът го е пронизал в областта на кръста и е излязъл през стомаха.



Властите в Доминикана все още не съобщават какви са евентуалните мотиви за нападението. "В момента разпитваме заподозрените и ще продължаваме задълбочено да разследваме случая, докато не стигнем до истината – заяви главният прокурор на карибската държава Хеан Ален Родригес. – Никой замесен в този жалък епизод няма да остане безнаказан. Нито поръчителят, нито изпълнителите на това престъпление."



По данни от полицията като координатор на атаката е разглеждан един от арестуваните, чиято самоличност засега се пази в тайна. Има данни, че той е получил 400 000 доминикански песо (около $7800), за да организира покушението. Сред задържаните са още четирима мъже, един от които е идентифициран като Луис Алфредо Ривас Класе, известен в подземния свят като Хирурга, и една жена, подвизаваща се с прякорите Венецуелката и Червената.



Същевременно съпругата на Давид Ортис – Тифани, съобщи, че мъжът й вече успява да се изправи сам до седнало положение и да направи няколко крачки с чужда помощ в интензивното отделение на Университетската болница в Бостън. "Състоянието му изисква предпазливост и той ще остане под наблюдение още няколко дни, но процесът по възстановяване върви според очакванията на лекарите", сподели г-жа Ортис.



В 20-годишната си кариера в МЛБ (1997-2016) Давид Ортис има 10 участия в Мача на звездите и три шампионски титли с "червените чорапи" (2004, 2007, 2013). Със своите 541 хоумръна Биг Папи се нарежда на 17-а позиция във вечната ранглиста на Висшата лига и има запазено място в Залата на славата, за която ще бъде предложен за гласуване през 2021 г.



