Смъртни заплахи заради световното по футбол за жени

Люти заплахи, включително със смърт, е получила бившата футболистка на националния отбор на Канада Кейлин Кайл заради критики към тима на САЩ в първия ден на световното първенство за жени във Франция. Американките победиха убедително с 13:0 отбора на Тайланд и дадоха заявка за титлата. След мача мнозина упрекнаха американките, че са унизили своите съпернички с бурната си след попаденията, включително и при резултат 8:0.

"Според мен поведението беше позорно и неуважително. Свалям шапка на момичетата от Тайланд, че запазиха дух и не се отчаяха. В националния отбор на Канада никога не бихме се държали по този начин", коментира Кайл, която по-късно трябваше да обяснява думите си, след като получи голям брой оскърбителни съобщения.

"Не съм казвала, че отборите трябва да се опитват да не вкарват колкото се може повече голове на световно първенство. Вкарвате, колкото можете и не спирате. Това, което беше обидното в случая, е начина на празнуване, особено, след като резултатът вече беше 8:0. Всеки има право на мнение и затова призовавам да спрете със заканите", написа Кайл в социалните мрежи.

This is the last I will comment on this issue.

