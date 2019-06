Тенис Григор Димитров пред Gio: Искам да оставя следа в тениса 13 юни 2019 | 02:44 - Обновена 0



- Какво най-много обичате в тениса? - Състезанието. Обичам всекидневното предизвикателство, което той предлага, и пречките, които трябва да се преодоляват. Също така, гледайки себе си, откривате в кои битки искате да се победите и кои битки трябва да пропуснете. За мен тенисът е един от най-комплексните спортове.

- Ако можете да се върнете назад във времето и да играете срещу тенисист, който вече се е оттеглил, то кой би бил той? - Определено бих искал да играя срещу Бьорн Борг и Джон Макенроу. Двамата са пълни противоположности, но има толкова много да се уча от тях. Всеки има съвсем различна игра. Всеки път, когато са играли един срещу друг, винаги можете да видите различията, но можете и да научите много.

- От всички най-добри жени тенисистки, минали и настоящи, с кого мислите, че ще бъде най-голямото предизвикателство да играете? - С Щефи Граф, заради начина, по който тя прави всичко на корта. Този слайс, който може да те откаже, движението по корта и този удар от форхенд!

View this post on Instagram For @gio_journal. A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Jun 11, 2019 at 10:33am PDT - Кое е вашето оръжие на корта? - Не знам. Бих искал да кажа, че това са някои ударите, но мисля, че основното е как използваш тялото си - движението и ловкостта. Да преследваш различни топки, да вземаш правилните решения. Тялото ми е най-голямото ми предимство, защото когато излезеш на корта, въпреки че тениса е много умствен спорт, трябва да използваш физическото си състояние.

- Какво искате да си спомнят за вас хората след 50 години? - Определено искам да съм оставил някаква следа в спорта. Не от гледна точка на рекордите… това не е било моя цел. Едно от главните неща за мен е хората да видят, че спортистите са като всички останали. Просто сме добри в това, което правим, но всички ние също трябва да се справяме с проблемите си извън корта. Имам своите демони, очаквания и т.н. Със сигурност бих искал да бъда запомнен и с добри резултати и като шампион от турнира от Големия шлем. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров участва в специален проект на лайфстайл списанието Gio. Заедно със свои колеги от тура той засне фотосесия и отговори на пет въпроса, които бяха зададени към всеки от тях.

