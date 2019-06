Испания Глобиха Ла Лига с 250 хиляди евро заради шпионаж на барове 12 юни 2019 | 19:40 0



Санкцията идва по обвинението, че мобилното приложение на състезанието, свалено 10 милиона пъти, неправомерно е имало достъп до микрофоните и GPS-а на мобилните устройства на потребителите с цел да подслушва и локализира барове за нерегламентирано излъчване на двубоите от шампионата. В Испания обществените заведения трябва да плащат месечна абонаментна такса от 300 евро, за да излъчват срещите от местния елит. От друга страна, домакинствата дават между 10 и 30 евро месечно за същата услуга. LaLiga has been caught remotely activating app users' microphones to spy on bars...https://t.co/ze8wW9WVmQ — AS English (@English_AS) June 12, 2019 От Ла Лига веднага отрекоха да са упражнявали тази практика, като обявиха че ще обжалват “несправедливото, необосновано и неподходящо” наказание. Испанската агенция по защита на личните данни глоби с 250 хиляди евро Ла Лига заради шпионаж на барове, пише El Diario.Санкцията идва по обвинението, че мобилното приложение на състезанието, свалено 10 милиона пъти, неправомерно е имало достъп до микрофоните и GPS-а на мобилните устройства на потребителите с цел да подслушва и локализира барове за нерегламентирано излъчване на двубоите от шампионата. В Испания обществените заведения трябва да плащат месечна абонаментна такса от 300 евро, за да излъчват срещите от местния елит. От друга страна, домакинствата дават между 10 и 30 евро месечно за същата услуга.От Ла Лига веднага отрекоха да са упражнявали тази практика, като обявиха че ще обжалват “несправедливото, необосновано и неподходящо” наказание. 0



