Хабиб лице в лице с Порие, срина Конър със земята

Шампионът на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов се изправи за първи път лице в лице със следващия си противник Дъстин Порие, като двамата ще проведат дългоочаквания си дуел на галавечерта UFC 242 в Абу Даби през септември.

Двамата с Порие демонстрираха взаимно уважение, но Хабиб едва ли не се присмя на предишната си “жертва” Конър Макгрегър и отклони идеята за евентуален реванш между тях.

#UFC lightweight champ @TeamKhabib and interim champ @dustinpoirier finally get face-to-face at the #UFC242 press conference. Who walks away with the gold in September?



