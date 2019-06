Абидал изпрати красноречиво послание до колебаещия се Де Лихт

Спортният директор на Барселона Ерик Абидал взе отношение по въпроса с трансферната сага около защитника на Аякс Матайс Де Лихт. Холандецът вчера сподели, че не е сигурен дали сега е подходящият момент да се присъедини към каталунците.

Затова бившият ляв бек публикува цитат в Инстаграм на великия Йохан Кройф. “Който не е сигурен, че иска да играе в Барса, вече не ни е нужен”, гласи той.

“Благодаря ти, Йохан. Прав си”, е коментарът на французина.

Johan Cruyff: “He who hesitates to play for Barca no longer serves us"



Barcelona director of football Eric Abidal has posted this on Instagram



No Matthijs de Ligt then? pic.twitter.com/OxNgloqAwY