Италия Рома изпусна големи пари заради шестото място в Италия 12 юни 2019 | 18:39 - Обновена 0



копирано









От Рома обясниха това с “непредвидено участие в квалификационните кръгове на ЛЕ”, като изглежда, че в клуба са били сигурни в попадането си в топ 4 и от там директно в ШЛ.

Unfortunately we have been forced to withdraw from this summer's @IntChampionsCup.



Details https://t.co/MXcNjAwmAS pic.twitter.com/BIhmv1u9Xx — AS Roma English (@ASRomaEN) June 12, 2019

По тази причина и футболистите ще започнат подготовката си по-рано от друго лято. Осминафиналистът от Шампионската лига Рома се оттегли от планираното си участие в турнира International Champions Cup. “Вълците” щяха да се радват на солидни финансови приходи покрай двубоите си в САЩ срещу Гуадалахара (17 юли), Арсенал (21 юли) и Бенфика (25 юли). Завършването им на шеста позиция в шампионата на Серия “А” обаче означава, че те ще трябва да минат през квалификациите на Лига Европа. “Вълците” ще стартират от Втория предварителен кръг на 20 юли, което означава, че няма как да изпълнят предварителния си график. Печеливши са във Фиорентина, които ще заместят "жълто-червените" в International Champions Cup.От Рома обясниха това с “непредвидено участие в квалификационните кръгове на ЛЕ”, като изглежда, че в клуба са били сигурни в попадането си в топ 4 и от там директно в ШЛ.По тази причина и футболистите ще започнат подготовката си по-рано от друго лято.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 568 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1