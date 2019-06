Квитова със съжаление се отказа от турнира в Бирмингам

Друкратната шампионка, която защитава титлата си от миналия сезон, Петра Квитова се отказа от участие в турнира по тенис на трева в Бирмингам. Чехкинята има контузия в ръката и пропусна Откритото първенство на Франция.

Wishing a speedy recovery to our defending #NatureValleyClassic Champion @Petra_Kvitova who has been forced to withdraw https://t.co/1GWd3cEpoX pic.twitter.com/Ut4IQeKySP