Джошуа е свършил като боксьор, заяде се Фюри

Антъни Джошуа е свършил, след като загуби титлите си при най-тежките професионални боксьори от Анди Руис-младши, заяви днес британецът Тайсън Фюри. Фюри, който преди време притежаваше титлите в Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова асоциация (WBA) и Международната боксова организация (IBO), ще се боксира в събота в Лас Вегас срещу германския аутсайдер Том Шварц в мач, който няма отношение към титлите. Огромният британец каза също така, че с поведението си на ринга срещу Руис се е видяло, че Джошуа вече няма желание да излиза да се боксира. Safe to say @tyson_fury is pretty quick at this whole boxing thing.. pic.twitter.com/mydd1QAMMD — TheMacLife (@Maclifeofficial) June 11, 2019 "Когато един човек не иска повече да бъде на ринга и се вижда, е много трудно да сепромени и да се върне", заяви в типично свой стил Циганския крал пред Би Би Си. "Това се е случвало с много различни бойци в съвсем различни времена. Той буквално го направи онази нощ и не мисля, че ще се върне обратно. Свършил е. Попитайте който и да е топ-треньор, който е в тази сфера и в нашия спорт. Още когато стигна до ринга, видях, че не иска да бъде там", смята Фюри по адрес на Джошуа. Tyson Fury says it's 'curtains' for @anthonyfjoshua career after losing his fight against Andy Ruiz Jr. #GMB @Tyson_Fury pic.twitter.com/wdP8oir3R7 — Good Morning Britain (@GMB) June 12, 2019 Роденият през 1989 година в Калифорния американо-мексиканец спря Джошуа в седем рунда в Ню Йорк на 1-и юни, а отзвукът беше огромен след мача. Промоутърът на Джошуа - Еди Хърн заяви, че се работи по въпроса с организирането на реванш, който ще се състои най-вероятно през ноември или декември, като мястото не се знае. От своя страна Фюри също организира реванш с шампиона в Световня боксов съвет (WBC) Деонтей Уайлдър, като датата предстои да бъде уточнена.

