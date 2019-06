Крис Фрум аут от "Тур дьо Франс"

Британският колоездач Крис Фрум е счупил крак след падане по време на тренировка и няма да продължи участието си в Критериум дю Дофине, който служи като генерална репетиция преди Обиколката на Франция.

Четирикратният победител в Тура е откаран в болница, където бе установено, че е със счупен крак и ще пропусне и "Тур дьо Франс".

BREAKING: Chris Froome is out of the Tour de France after suffering a suspected broken leg