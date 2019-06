Бивш футболен треньор на юноши беше осъден на 24 години затвор за сексуални посегателства

Бивш треньор по футбол на юноши в Англия беше осъден на 24 години затвор за сексуални посегателства срещу тийнейджъри. 66-годишният в момента Боб Хигинс, който е работил в Академиите на Саутхамптън и Питърбро, е признат за виновен по 46 случая за сексуален тормоз и насилие срещу 24 момчета в периода 1971-1996 година.

BREAKING: Former football coach Bob Higgins has been jailed for 24 years and three months for sexually abusing young players over a 25 year period.

NEWS: Victims of former #Southampton Football Club youth coach Bob Higgins have described how they were "entrapped and manipulated" by the paedophile's "arrogant and deceitful behaviour". pic.twitter.com/zk9Uy60bZN