Шон Мърфи ще се включи в квалификациите на "мейджър" голф турнир

Световният шампион по снукър за 2005 година Шон Мърфи ще се включи в квалификациите за предстоящия “мейжър” турнир по голф The Open. Естествено, тъй като е в ролята на аматьор, той започва в първата фаза на пресявките - регионалните квалификации в ирландското селце Лут на 24 юни. Мърфи е бил кеди на свой приятел в предишни издания на квалификациите за The Open. Shaun Murphy to temporarily Swap Cue for Golf Club as he trys to Qualify for this years Golf Open Championship at Royal Portrush https://t.co/Gb9DGLlQDJ#Snooker #golf pic.twitter.com/6ituo6lQR9 — Phil Mudd (@MuddPhil) June 12, 2019 “Да бъда кеди беше фантастично изживяване и ми се стори, че ще е добре да се пробвам. Много е трудно да поддържаш нормален хендикап, когато си професионален снукър играч. А и аз имам и семейство, и други неща… Но реших, докато имам възможност, да се пробвам. Естествено, основната идея е да си прекарам забавно. Голфът не ми е средство за препитание и за мен няма значение дали ще продължа напред или не, докато за съперниците ми ще е по-важно. Аз просто ще се наслаждавам на преживяването, мога да постигна всякакъв резултат между 68 и 108”, обясни Мърфи, цитиран от ВВС.

