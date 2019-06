Дания ще има нов селекционер от следващата година

Дания обяви Каспер Хюлманд за нов селекционер на националния отбор по футбол, като той ще поеме поста от Аге Харейде през 2020-а година, съобщава Датският футболен съюз.

47-годишният Хюлманд подписва 4-годишен договор, който влиза в сила от август 2020-а година. Норвежецът Харейде е начело на "червения динамит" от 2016-а година и под негово ръководство тимът стигна до осминафинал на Световното първенство през 2018-а година в Русия.

