Тенис Мъри се надява да се завърне на сингъл в края на сезона 12 юни 2019 | 15:29 0



копирано

Носителят на три титли от “Големия шлем” Анди Мъри се надява да се завърне на сингъл до края на 2019 година, но не смята, че ще може да се включи в US Open през август. Както е известно, бившият световен номер 1 ще участва на двойки в тандем с Фелисиано Лопес в предстоящия тенис турнир от сериите АТР 500 в “Куинс”. “В момента правя бебешки стъпки. Чувствам се добре, до голяма степен не чувствам болка и се наслаждавам на тренировките. Подобрявам доста неща, но не смятам, че след края на “Уимбълдън” ще съм готов веднага за завръщане на сингъл. HE'S BACK! @Andy_Murray is the first man at #QueensTennis in 2019!



Check out those volleys. Even the left-handed ones



Tickets - https://t.co/4oC88FmQ3B pic.twitter.com/70rc7M9dML — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 11, 2019 Надявам се по-скоро към края на годината да мога да играя отново на сингъл. Не искам да си поставям цел във времето, ще е невероятно, ако успея да се завърна за US Open, но и да не стане, няма да се разочаровам. Не мисля, че ще се случи, според мен ще ми трябва малко повече време”, обясни Мъри, цитиран от ВВС.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 711 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1